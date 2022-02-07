Влияние власти на транспортную комиссию может превратить ее в заангажированный орган, - эксперт

Влияние на состав Комиссии по тарифам на транспорте (НКРТ) со стороны президента, как предлагает Кабмин, может превратить ее в заангажировнный административный орган.

"Национальная комиссия регулирования, по самой сути - это орган, который является регулятором и неким посредником между рынком и монополистами. Поэтому если назначение будет административным, т.е. оно будет посылаться сверху органами власти, то тут сама система искажается", - пояснил Вовк.

По его словам, поскольку эта комиссия будет заниматься формированием тарифов естественных транспортных монополий, то рынок и бизнес должны обязательно иметь возможности для того, чтобы влиять на персональный состав комиссии.

"Только в таком случае основные группы всех стейкхолдеров будут представлены в равных позициях. И в этом случае мы действительно выходим на то, что комиссия будет незаангажированной и будет принимать взвешенные решения", - резюмировал эксперт.