Вплив влади на транспортну комісію може перетворити її на заангажований орган, - експерт

Вплив на склад Комісії з тарифів на транспорті (НКРТ) з боку президента, як пропонує Кабмін, може перетворити її на заангажований адміністративний орган.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.

"Національна комісія регулювання, по суті - це орган, який є регулятором і якимось посередником між ринком і монополістами. Тому якщо призначення буде адміністративним, тобто воно надсилатиметься зверху органами влади, то тут сама система спотворюється", - пояснив Вовк.

За його словами, оскільки ця комісія займатиметься формуванням тарифів природних транспортних монополій, то ринок та бізнес повинні обов'язково мати можливості для того, щоб впливати на персональний склад комісії.

"Тільки в такому разі основні групи всіх стейкхолдерів будуть представлені в рівних позиціях. І в цьому випадку ми дійсно виходимо на те, що комісія буде незаангажованою і прийматиме виважені рішення", - резюмував експерт.