UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Влияние пандемии на психическое здоровье будет долгосрочным и далеко идущим, - ВОЗ

Автор: Сергей Пышкин

ВОЗ убеждена в том, что влияние пандемии коронавируса на психическое здоровье людей в мире будет долгосрочным и далеко идущим. Организация призывает страны улучшить услуги психологической поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Пандемия потрясла мир. Во всем мире погибло более четырех миллионов человек, источники средств к существованию разрушены, семьи и общины разведены, предприятия разорены, а люди лишены возможностей", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ВОЗ, со своей стороны, призывает страны обратить внимание на укрепление служб охраны психического здоровья и улучшить доступ к медицинской помощи и психологической поддержки в учебных заведениях и рабочих местах.

В частности, Ханс Клюге вспомнил историю о сообщениях от 38-летней женщины из Греции, которая пожаловалась на ухудшение психического самочувствия. Начиная с 2002 года, женщина успешно лечился от своего недуга, впрочем пандемия коронавируса значительно ухудшила ее положение. Из-за карантинных ограничений гречанка больше не имела возможности посещать группы поддержки и видеться со своими родителями, в связи с чем ей пришлось усилить лечение.

Читайте РБК-Украина в Google News
пандемияКоронавируспомощь