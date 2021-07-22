Вплив пандемії на психічне здоров'я буде довгостроковим і далекосяжним, - ВООЗ

ВООЗ переконана у тому, що вплив пандемії коронавірусу на психічне здоров’я людей у світі буде довгостроковим й далекосяжним. Організація закликає країни поліпшити послуги психологічної підтримки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Пандемія потрясла світ. У всьому світі загинуло понад чотири мільйони осіб, джерела коштів для існування зруйновані, сім'ї та громади розлучені, підприємства розорені, а люди позбавлені можливостей", - відзначив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

ВООЗ, зі свого боку, закликає країни звернути увагу на зміцнення служб охорони психічного здоров’я й поліпшити доступ до медичної допомоги та психологічної підтримки в навчальних закладах й робочих місцях.

Зокрема, Ханс Клюге пригадав історію про повідомлення від 38-річної жінки з Греції, яка поскаржилась на погіршення психічного самопочуття. Починаючи з 2002 року, жінка успішно лікувався від свого недугу, втім пандемія коронавірусу значно погіршила її становище. Через карантинні обмеження гречанка більше не мала можливості відвідувати групи підтримки й бачитись зі своїми батьками, у зв’язку з чим їй довелося посилити лікування.