"Влил" миллиарды в оборонные заводы России. СБУ сообщила о подозрении олигарху Фридману

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, финансирующему агрессию РФ в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора", - говорится в сообщении.

О каких заводах в России идет речь?

Среди заводов, которые спонсирует олигарх, "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

Что еще известно о Фридмане?

По данным СБУ, для финансирования захватнических "проектов" Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России", поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также Фридман обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

В настоящее время подозреваемый скрывается за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее, в июне, суд арестовал активы Фридмана в компании DS Group Ukraine, являющейся "дочкой" международной группы IDS Borjomi International. В Украине данное предприятие является импортером минеральной воды "Боржоми", представленной брендами "Моршинская" и "Миргородская".

Кроме этого, в августе детективы БЭБ составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен из-за украинского "Сенс Банка" (ранее "Альфа-банк"). В июле Национальный банк Украины принял решение, которое позволит передать "Сенс Банк" в собственность государства. Сам Фридман находится под санкциями.