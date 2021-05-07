Власти Туниса на неделю ввели локдаун и комендантский час для борьбы с коронавиусом

Власти Туниса ужесточили локдаун в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. С 9 по 16 мая вводится комендатский час, запрещена работа рынков и торговых центров, посещение культовых сооружений и перемещение между городами.

Официальный представитель правительства Хасна бен Сулейман пояснила, что в стране будет введен комендантский час, который будет действовать с 19:00 и до 5:00. Кроме того, запрещаются собрания и торжества, работа развлекательных учреждений и парков. Рынки и торговые центры будут закрыты, исключение составят продуктовые магазины. Посещение культовых сооружений в этот период и перемещение между городами не разрешаются.

"Мы утвердили локдаун, который начнется с 9 и продлится до 16 мая", - заявил аль-Мешиши.

Напомним, с 7 мая власти Турции усилили локдаун. В частности, введен запрет на покупку некоторых товаров, включая текстиль, одежду, игрушки, электронику. При этом в стране действует комендатский час, а все предприятия по предоставлению индивидуальных услуг или некритичной сферы закрыты.

Отметим, в начале марта в Тунисе зарегистрировали первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. При этом других штаммов на территории страны не выявили.