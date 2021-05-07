ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Власти Туниса на неделю ввели локдаун и комендантский час для борьбы с коронавиусом

Новина українською → Тунис, Пятница 07 мая 2021 18:14
Власти Туниса на неделю ввели локдаун и комендантский час для борьбы с коронавиусом Фото: закрытое уличное кафе (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Власти Туниса ужесточили локдаун в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. С 9 по 16 мая вводится комендатский час, запрещена работа рынков и торговых центров, посещение культовых сооружений и перемещение между городами.

Об этом сообщил премьер-министр страны Хишам аль-Мешиши, передает Tunisia TV.

"Мы утвердили локдаун, который начнется с 9 и продлится до 16 мая", - заявил аль-Мешиши.

Официальный представитель правительства Хасна бен Сулейман пояснила, что в стране будет введен комендантский час, который будет действовать с 19:00 и до 5:00. Кроме того, запрещаются собрания и торжества, работа развлекательных учреждений и парков. Рынки и торговые центры будут закрыты, исключение составят продуктовые магазины. Посещение культовых сооружений в этот период и перемещение между городами не разрешаются.

Ограничения затронут праздник Ид аль-Фитр, знаменующий окончание поста Рамадан, который сопровождается массовыми гуляниями.

Напомним, с 7 мая власти Турции усилили локдаун. В частности, введен запрет на покупку некоторых товаров, включая текстиль, одежду, игрушки, электронику. При этом в стране действует комендатский час, а все предприятия по предоставлению индивидуальных услуг или некритичной сферы закрыты.

Отметим, в начале марта в Тунисе зарегистрировали первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. При этом других штаммов на территории страны не выявили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Тунис Коронавирус Локдаун
NEWS
Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена