Влада Тунісу на тиждень ввела локдаун і комендантську годину для боротьби з коронавіусом

Влада Тунісу посилили локдаун в країні для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. З 9 по 16 травня вводиться комендантська година, заборонена робота ринків і торгових центрів, відвідування культових споруд і переміщення між містами.

Офіційний представник уряду Хасна бен Сулейман пояснила, що в країні буде введена комендантська година, яка діятиме з 19:00 і до 5:00. Крім того, забороняються збори і урочистості, робота розважальних установ і парків. Ринки і торгові центри будуть закриті, виняток складуть продуктові магазини. Відвідування культових споруд в цей період і переміщення між містами не дозволяються.

"Ми затвердили локдаун, який почнеться з 9 і триватиме до 16 травня", - заявив аль-Мешіші.

Нагадаємо, з 7 травня влада Туреччини посилили локдаун. Зокрема, введена заборона на покупку деяких товарів, включаючи текстиль, одяг, іграшки, електроніку. При цьому в країні діє комендантська година, а всі підприємства з надання індивідуальних послуг або некритичної сфери закриті.

Відзначимо, на початку березня в Тунісі зареєстрували перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу. При цьому інших штамів на території країни не виявили.