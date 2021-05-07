Локдаун в Турции ужесточили: что запретили

Локдаун в Турции усилили с сегодняшнего дня. В частности, ввели ограничения на покупки в. магазинах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны .

В стране ввели запрет на продажу:

текстиля,

одежды и аксессуаров,

игрушек,

электроники,

изделий из стекла,

канцтоваров,

автомобильных аксессуаров,

садовых принадлежностей,

инструментов.

Однако, помимо социально значимых продуктов и чистящих средств в магазинах можно будет приобрести косметику и корм для животных.

Отметим, в Турции обучение школьников проходит в дистанционном формате, закрыты детсады, ограничены междугородние поездки. Рынки и продуктовые магазины работают с 10:00 до 17:00, а рестораны и кафе работают только навынос. Также запрещена торговля алкоголем.

В стране действует комендантский час, а все предприятия по предоставлению индивидуальных услуг или некритичной сферы закрыты.