Локдаун в Турции ужесточили: что запретили
Локдаун в Турции усилили с сегодняшнего дня. В частности, ввели ограничения на покупки в. магазинах.
В стране ввели запрет на продажу:
- текстиля,
- одежды и аксессуаров,
- игрушек,
- электроники,
- изделий из стекла,
- канцтоваров,
- автомобильных аксессуаров,
- садовых принадлежностей,
- инструментов.
Однако, помимо социально значимых продуктов и чистящих средств в магазинах можно будет приобрести косметику и корм для животных.
Отметим, в Турции обучение школьников проходит в дистанционном формате, закрыты детсады, ограничены междугородние поездки. Рынки и продуктовые магазины работают с 10:00 до 17:00, а рестораны и кафе работают только навынос. Также запрещена торговля алкоголем.
В стране действует комендантский час, а все предприятия по предоставлению индивидуальных услуг или некритичной сферы закрыты.
Ранее Министерство внутренних дел Турции разъяснило условия комендантского часа в стране. Туристы не подпадают под его действие.
РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.