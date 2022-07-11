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Власти Тайваня опровергли информацию о поставках мин в Украину

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 06:40
Власти Тайваня опровергли информацию о поставках мин в Украину Фото: власти Тайваня опровергли информацию о поставках мин в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство обороны Тайваня опровергло информацию о поставках в Украину минометных снарядов калибром 60 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию ICRT.

Опровержение последовало после публикации рядом российских и украинских СМИ фотографий минометных снарядов, на которых были изображены традиционные, а не упрощенные китайские иероглифы.

В министерстве обороны Тайваня заявили, что сообщение является «ложным», а серийные номера на снарядах отличаются от тех, что стоят на вооружении страны.

В МИД Тайваня добавили, что осуждают войну России в Украине. При этом военная помощь оказывается любой стране в соответствии с общей внешней политикой Тайваня и в сотрудничестве с министерством иностранных дел.

Напомним, в апреле министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву анонсировал помощь для Киева в размере 8 млн долларов. О выделении средств он сообщил в ходе разговора с мэром столицы.

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