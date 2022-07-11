Влада Тайваню спростувала інформацію про постачання мін в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію ICRT .

Спростування наступило після публікації низкою російських і українських ЗМІ фотографій мінометних снарядів, на яких були зображені традиційні, а не спрощені китайські ієрогліфи.

У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що повідомлення є «помилковим», а серійні номери на снарядах відрізняються від тих, що стоять на озброєнні країни.

У МЗС Тайваню додали, що засуджують війну Росії в Україні. При цьому військова допомога надається будь-якій країні відповідно до загальної зовнішньої політики Тайваню і у співпраці з Міністерством закордонних справ.

Нагадаємо, у квітні міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву анонсував допомогу для Києва у розмірі 8 млн доларів. Про виділення коштів він повідомив в ході розмови з мером столиці.

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