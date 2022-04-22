Тайвань направит Киеву помощь в размере 8 млн долларов

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву анонсировал помощь для Киева в размере 8 млн долларов. О выделении средств он сообщил в ходе разговора с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно заявлению, 3 миллиона долларов направят непосредственно правительству Киева и дополнительно 5 миллионов долларов разделят между шестью местными больницами. Это уже четвертый раз, когда Тайвань отправляет пожертвование Украине в ходе войны. По словам Джозефа Ву, Тайвань и Украина являются партнерами, которые разделяют демократическую идеологию и находятся в авангарде борьбы с распространением тоталитаризма.