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Тайвань направит Киеву помощь в размере 8 млн долларов

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Киев, Пятница 22 апреля 2022 23:54
Тайвань направит Киеву помощь в размере 8 млн долларов Тайвань (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву анонсировал помощь для Киева в размере 8 млн долларов. О выделении средств он сообщил в ходе разговора с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно заявлению, 3 миллиона долларов направят непосредственно правительству Киева и дополнительно 5 миллионов долларов разделят между шестью местными больницами. Это уже четвертый раз, когда Тайвань отправляет пожертвование Украине в ходе войны. По словам Джозефа Ву, Тайвань и Украина являются партнерами, которые разделяют демократическую идеологию и находятся в авангарде борьбы с распространением тоталитаризма.

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