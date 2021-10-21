Идея Тимошенко о направлении украинского газа на нужды населения заслуживает внимания власти, - эксперт

Власти следует дать четкие объяснения гражданам о том, куда идет газ собственной добычи, и прислушиваться к рациональным советам в вопросе решения энергетического кризиса в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Александры Решмедиловой.
Она отметила, что на этой неделе все оппозиционные фракции настаивали рассмотреть вопрос тарифов и прохождения отопительного сезона. В частности, команда Юлии Тимошенко назвала конкретные шаги для выхода из неизбежного энергетического кризиса.
"Все хотели и профильного министра Галущенко заслушать, и предлагали проголосовать, чтобы не было экспорта внутренней добычи газа. Об этом говорила Юлия Владимировна. Потому что когда мы говорим, что будем закупать у нерезидентов, а свой газ куда пошел? Просто дайте людям ответ", - посоветовала эксперт.
Александра Решмедилова добавила, что идея фракции "Батькивщина" о направлении газа собственной добычи на нужды потребителей, которая содержится в соответствующем законопроекте команды, - меткая и заслуживает внимания власти.
"Они предлагали газ собственной добычи оставить на нужды граждан, зарегистрировали законопроект №4680. В повестке дня его пока нет. Хотя инициативная очень меткая и рациональная", - убеждена Решмедилова.
Напомним, Юлия Тимошенко считает, что ситуация в энергетике сложилась катастрофическая и нуждается в срочных профессиональных действиях. План преодоления энергетического кризиса от команды "Батькивщины" предусматривает введение чрезвычайного положения в энергетике, прекращение экспорта природного газа из Украины, устранение посредников между добычей и облгазами и принятия законопроекта №4680 о направлении дешевого газа собственной добычи на потребности населения.