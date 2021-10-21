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Ідея Тимошенко про направлення українського газу на потреби населення заслуговує на увагу влади, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Владі варто дати чіткі пояснення громадянам про те, куди йде газ власного видобутку, та дослухатися до раціональних порад в питанні розв’язання енергетичної кризи в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Олександри Решмеділової.

Вона зауважила, що цього тижня всі опозиційні фракції наполягали розглянути питання тарифів і проходження опалювального сезону. Зокрема, команда Юлії Тимошенко назвала конкретні кроки для виходу з неминучої енергетичної кризи.

"Всі хотіли і профільного міністра Галущенка заслухати, і пропонували проголосувати, щоб не було експорту внутрішнього видобутку газу. Про це говорила Юлія Володимирівна. Бо коли ми кажемо, що будемо закуповувати в нерезидентів, а свій газ куди пішов? Просто дайте людям відповідь", - порадила експерт.

Олександра Решмеділова додала, що ідея фракції "Батьківщина" про спрямування газу власного видобутку на потреби споживачів, яка міститься у відповідному законопроєкті команди, - влучна і заслуговує на увагу влади.

"Вони пропонували газ власного видобутку залишити на потреби громадян, зареєстрували законопроєкт №4680. В порядку денному його поки немає. Хоча ініціативна дуже влучна і раціональна", - переконана Решмеділова.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко вважає, що ситуація в енергетиці склалася катастрофічна і потребує термінових професійних дій. План подолання енергетичної кризи від команди "Батьківщини" передбачає введення надзвичайного стану в енергетиці, припинення експорту природного газу з України, усунення посередників між видобутком і облгазами та ухвалення законопроєкту №4680 про спрямування дешевого газу власного видобутку на потреби населення.

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Тимошенко