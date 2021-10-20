Тимошенко: спасать украинцев и страну из энергетической ловушки надо немедленно

Времени для исправления кризиса в энергетике остается мало, но выход есть - если действовать быстро, по плану действий, представленным "Батькивщиной".

"Работодатели требуют от парламента немедленно принять постановление об определении текущей ситуации на рынке энергоносителей чрезвычайной ситуацией, в соответствии с законом о рынке природного газа. Как это делают в странах Европейского союза по рекомендациям Еврокомиссии - предусмотрев уменьшение налогов, прямые дотации, компенсации для отдельных отраслей экономики" , - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" возмутились тем, что правительство и парламент не спешат с принятием крайне нужных для людей и экономики решений, а проект бюджета на 2021 год вообще не предусматривает средств для поддержки граждан и защиты промышленности от энергетического кризиса.

"Мы не должны терять ни минуты. Уже сегодня часть людей Украины не получают тепло. Ковпаковский район города Сумы - а это 80 тыс. человек - просто отключили от снабжения. И так происходит по всей стране, - подчеркнула Юлия Тимошенко. - Не думайте, что это завершится без последствий. Надо действовать. И делать это немедленно! ".