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Тимошенко: спасать украинцев и страну из энергетической ловушки надо немедленно

Новина українською →
Киев, Среда 20 октября 2021 13:44
Тимошенко: спасать украинцев и страну из энергетической ловушки надо немедленно Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Времени для исправления кризиса в энергетике остается мало, но выход есть - если действовать быстро, по плану действий, представленным "Батькивщиной".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Работодатели требуют от парламента немедленно принять постановление об определении текущей ситуации на рынке энергоносителей чрезвычайной ситуацией, в соответствии с законом о рынке природного газа. Как это делают в странах Европейского союза по рекомендациям Еврокомиссии - предусмотрев уменьшение налогов, прямые дотации, компенсации для отдельных отраслей экономики" , - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" возмутились тем, что правительство и парламент не спешат с принятием крайне нужных для людей и экономики решений, а проект бюджета на 2021 год вообще не предусматривает средств для поддержки граждан и защиты промышленности от энергетического кризиса.

"Мы не должны терять ни минуты. Уже сегодня часть людей Украины не получают тепло. Ковпаковский район города Сумы - а это 80 тыс. человек - просто отключили от снабжения. И так происходит по всей стране, - подчеркнула Юлия Тимошенко. - Не думайте, что это завершится без последствий. Надо действовать. И делать это немедленно! ".

Как сообщалось, в Верховной раде зарегистрировано постановление "Батькивщины" о создании Временной следственной комиссии по тарифному плану на газ. Комиссия будет расследовать, почему украинцам продают газ в восемь раз дороже, чем стоит его добыча, и кто наживается на этом.

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