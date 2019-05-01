Власти США запретили пересекать воздушное пространство Венесуэлы

Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов Америки запретило американским авиаперевозчикам пересекать воздушное пространство Венесуэлы на расстоянии ниже 8 тыс. метров от земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в ведомстве также дали распоряжение всем эксплуатантам, включая частные самолеты, покинуть Венесуэлу и ее воздушное пространство в течение 48 часов.

Агентство отмечает, что распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Оно было принято в связи с усилением политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе массовых протестов в Венесуэле, которые с новой силой вспыхнули во вторник, 30 апреля, количество задержанных достигло 119 человек. Сообщается, что в общее число задержанных вошли 11 подростков.

Отметим, волна массовых митингов с новой силой активизировались 30 апреля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода", итогом которой должно стать свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Сегодня утром президент Николас Мадуро выступил с обращением к нации, в котором объявил о подавлении государственного переворота в Венесуэле.