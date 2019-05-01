Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против режима Мадуро

Фото: Хуан Гуайдо во время протестов в Венесуэле (AFP)

Ллидер венесуэльской оппозиции напомнил, что его соратники сообщат информацию о том, где состоятся митинги

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сторонников продолжать протестовать против правительства Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гуайдо в Twitter.

Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции напомнил, что его соратники сообщат информацию о том, где состоятся митинги. Целью этих мероприятий он называет "прекращение узурпации".

¡Mañana #ConTodoPaLaCalle!



Recordamos a todo el país que a través de @Presidencia_VE se difundirán los puntos de concentración a nivel nacional de la movilización de mañana #1M. #VamosVenezuela — Juan Guaidó (@jguaido) 1 мая 2019 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе протестов в Венесуэле, которые с новой силой вспыхнули во вторник, 30 апреля, количество задержанных достигло 119 человек. Сообщается, что в общее число задержанных вошли 11 подростков.

Отметим, волна массовых митингов с новой силой активизировались 30 апреля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода", итогом которой должно стать свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Сегодня утром президент Николас Мадуро выступил с обращением к нации, в котором объявил о подавлении переворота в Венесуэле.