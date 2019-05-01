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Мадуро объявил о подавлении переворота в Венесуэле

Новости » Политика    01.05.2019 - 09:32
Мадуро объявил о подавлении переворота в Венесуэле
Фото: Николас Мадуро (wikimedia.org)

Переворот в Венесуэле пока удается подавить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подавлении попытки государственного переворота. Соответствующее послание к нации транслировалось на его странице в Twitter.

По словам Мадуро, попытка государственного переворота, которой он назвал вспыхнувшие с новой силой оппозиционные протесты, потерпела неудачу. Он также отметил, что это попытка была предпринята по инициативе бывшего мэра Каракаса и основателя социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса.

"Агенты правого крыла террористической партии "Народная воля" попытались совершить государственный переворот. Империя стремится атаковать и свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу", - добавил Мадуро.

Напомним, накануне ситуация в Венесуэле в очередной раз обострилась после того, как оппозиционный лидер Хуан Гуайдо призвал сторонников выйти на улицы с целью свержения Мадуро. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро готов был покинуть страну и улететь на Кубу, но Россия его отговорила.

Позже Гуайдо объявил, что протесты с целью свержения Николаса Мадуро продолжатся в среду, 1 мая.

 

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