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Власти США запретили пересекать воздушное пространство Венесуэлы

Новости » Общество    01.05.2019 - 14:49
Власти США запретили пересекать воздушное пространство Венесуэлы
Иллюстративное фото (flickr.com Venkat Mangudi)

Распоряжение было принято в связи с усилением политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле

Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов Америки запретило американским авиаперевозчикам пересекать воздушное пространство Венесуэлы на расстоянии ниже 8 тыс. метров от земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в ведомстве также дали распоряжение всем эксплуатантам, включая частные самолеты, покинуть Венесуэлу и ее воздушное пространство в течение 48 часов.

Агентство отмечает, что распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Оно было принято в связи с усилением политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе массовых  протестов в Венесуэле, которые с новой силой вспыхнули во вторник, 30 апреля, количество задержанных достигло 119 человек.  Сообщается, что в общее число задержанных вошли 11 подростков. 

Отметим, волна массовых митингов с новой силой активизировались 30 апреля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода", итогом которой должно стать свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Сегодня утром президент Николас Мадуро выступил с обращением к нации, в котором объявил о подавлении государственного переворота в Венесуэле

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