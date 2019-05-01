Влада США заборонили перетинати повітряний простір Венесуели

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Розпорядження було прийнято у зв'язку з посиленням політичної нестабільністю і напруженістю у Венесуелі

Федеральне авіаційне управління Сполучених Штатів Америки заборонив американським авіаперевізникам перетинати повітряний простір Венесуэлы на відстані нижче 8 тис. метрів від землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того, у відомстві також дали розпорядження всім експлуатантам, включаючи приватні літаки, покинути Венесуелу і її повітряний простір протягом 48 годин.

Агентство зазначає, що розпорядження буде діяти до подальшого повідомлення. Воно було прийнято у зв'язку з посиленням політичної нестабільністю і напруженістю у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у ході масових протестів у Венесуелі, які з новою силою спалахнули у вівторок, 30 квітня, кількість затриманих досягла 119 осіб. Повідомляється, що загальна кількість затриманих увійшли 11 підлітків.

Зазначимо, хвиля масових мітингів з новою силою активізувалися 30 квітня. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок фінальної стадії операції "Свобода", підсумком якої має стати повалення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Сьогодні вранці президент Ніколас Мадуро виступив із зверненням до нації, в якому оголосив про придушення державного перевороту у Венесуелі.