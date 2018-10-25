Влада США розслідує розсилку бомб топ-демократам за два тижні до виборів

Фото: Клінтони і Барак Обама (GettyImages)

Бомби у вигляді невеликих трубочок містили невелику батарею і були запаковані порошком та розбитим склом

Влада Сполучених Штатів Америки розслідує розсилку вибухових пристроїв поштою лідерам Демократичної партії за два тижні до проведення проміжних виборів до Конгресу (вибори відбудуться 6 листопада). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Підкреслюється, що жодна із семи бомб не вибухнула, і ніхто не постраждав, оскільки владі у Нью-Йорку, Вашингтоні, Флориді та Каліфорнії вдалося перехопити підозрілі пакети.

Зокрема, бомби у вигляді невеликих трубочок, обмотаних чорною стрічкою, містили невелику батарею і були запаковані порошком і розбитим склом. Слідство з’ясовує, яким чином вибухові пристрої хотіли привести у дію. Вказано, що усі бомби відправили у лабораторію ФБР у Вірджинії для вивчення.

Нагадаємо, губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вважає, що відправник посилок з бомбами мав політичні мотиви. При цьому мер Нью-Йорка Білл Білл де Блазіо заявив, що ситуація з відправкою по пошті посилок з вибуховими пристроями є тероризмом.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

Також правоохоронці повідомляли, що чотири вибухові пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, мільярдеру Джорджу Соросу і до редакції CNN, пов'язані.

Додамо, бомби також були адресовані колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, редакції газети San Diego Union-Tribune, сенатору-демократу від Каліфорнії Камалі Харріс, членам Палати представників Конгресу Деббі Вассерман Шульц і Максін Вотерс. Адреса Деббі Вассерман Шульц у Флориді була зазначена на кількох упаковках як зворотня.