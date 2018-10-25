ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Влада США розслідує розсилку бомб топ-демократам за два тижні до виборів

Новини » Політика    25.10.2018 - 12:02
Фото: Клінтони і Барак Обама (GettyImages)
Фото: Клінтони і Барак Обама (GettyImages)

Бомби у вигляді невеликих трубочок містили невелику батарею і були запаковані порошком та розбитим склом

Влада Сполучених Штатів Америки розслідує розсилку вибухових пристроїв поштою лідерам Демократичної партії за два тижні до проведення проміжних виборів до Конгресу (вибори відбудуться 6 листопада). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Підкреслюється, що жодна із семи бомб не вибухнула, і ніхто не постраждав, оскільки владі у Нью-Йорку, Вашингтоні, Флориді та Каліфорнії вдалося перехопити підозрілі пакети.

Зокрема, бомби у вигляді невеликих трубочок, обмотаних чорною стрічкою, містили невелику батарею і були запаковані порошком і розбитим склом. Слідство з’ясовує, яким чином вибухові пристрої хотіли привести у дію. Вказано, що усі бомби відправили у лабораторію ФБР у Вірджинії для вивчення.

Нагадаємо, губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вважає, що відправник посилок з бомбами мав політичні мотиви. При цьому мер Нью-Йорка Білл Білл де Блазіо заявив, що ситуація з відправкою по пошті посилок з вибуховими пристроями є тероризмом.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

Також правоохоронці повідомляли, що чотири вибухові пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, мільярдеру Джорджу Соросу і до редакції CNN, пов'язані.

Додамо, бомби також були адресовані колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, редакції газети San Diego Union-Tribune, сенатору-демократу від Каліфорнії Камалі Харріс, членам Палати представників Конгресу Деббі Вассерман Шульц і Максін Вотерс. Адреса Деббі Вассерман Шульц у Флориді була зазначена на кількох упаковках як зворотня.

У США не пов'язують посилки з бомбами з іноземним втручанням Трамп прокоментував посилки з бомбами
Новини України Барак ОбамаХиллари КлинтонСполучені Штати Америкибомба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся