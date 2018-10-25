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Губернатор Нью-Йорка озвучил мотив отправителей посылок

Новости » Политика    25.10.2018 - 07:31
Фото: Эндрю Куомо (stmegi.com)
Фото: Эндрю Куомо (stmegi.com)

Эндрю Куомо заявил, что рассылка имеет политические мотивы

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что отправитель посылок с бомбами омел политические мотивы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он также добавил, что к таким предварительным выводам пришли следователи, которые ведут дело о посылках с бомбами.

"Я считаю, что это предупреждение всем политикам, кандидатам на выборах и американцам. У нас могут быть политические различия, у нас они всегда были. Это то, что делает Америку Америкой", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, Национальный антитеррористический центр США не считает, что к рассылке посылок с бомбами могут быть причастны иностранные террористы.

Напомним, ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом.

Также сообщалось, что сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

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