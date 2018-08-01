Власти США отреагировали на отчет Facebook

Секретарь агентства национальной безопасности США похвалила компанию Facebook

Секретарь агентства национальной безопасности США Кристен Нильсен похвалила Facebook за принятие мер, что бы остановить кампанию политического влияния в выборы США. Об этом сообщает Reuters.

Нильсен добавила, что это показывает серьезное отношение компании Facebook к безопасности проведения выборов в США.

"Это очень хорошая новость, так как показывает, что Facebook имеет серъезное отношение к этому, поэтому их следует оценивать за то, что они сделали сегодня", - заявила секретарь национальной безопасности США.

Также она добавила, что "россияне и другие государства пытаются манипулировать США".

Напомним, Facebook обнаружил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США. Две недели назад эксперты компании установили, что такую деятельность вели с восьми страниц и 17 профилей в соцсети Facebook, а также семи аккаунтов в Instagram.