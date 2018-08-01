Влада США відреагували на звіт Facebook

Секретар агентства національної безпеки США похвалила компанію Facebook

Секретар агентства національної безпеки США Крістен Нільсен похвалила Facebook за вжиття заходів, що б зупинити кампанію політичного впливу в вибори США. Про це повідомляє Reuters.

Нільсен додала, що це показує серйозне ставлення компанії Facebook до безпеки проведення виборів в США.

"Це дуже хороша новина, тому що показує, що Facebook має серйозне відношення до цього, тому їх слід оцінювати за те, що вони зробили сьогодні", - заявила секретар національної безпеки США.

Також вона додала, що "росіяни та інші держави намагаються маніпулювати США".

Нагадаємо, Facebook виявив кампанію по втручанню в вибори 2018 року в США. Два тижні тому експерти компанії встановили, що таку діяльність вели з восьми сторінок і 17 профілів в соцмережі Facebook, а також семи акаунтів в Instagram.