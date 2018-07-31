Facebook обнаружил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США

Новости Происшествия 31.07.2018 - 21:44
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Компания определила десятки аккаунтов и страниц, которые могли использоваться с этой целью

Американская компания Facebook сегодня, 31 июля, объявила о выявлении скоординированных попыток повлиять через платформу социальной сети на предстоящие выборы в США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Две недели назад эксперты компании установили, что такую деятельность вели с восьми страниц и 17 профилей в соцсети Facebook, а также семи аккаунтов в Instagram. Их удалили сегодня утром после завершения предварительного расследования. Об этом компания уведомила правоохранительные органы США.

Facebook обнаружил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США

Выявленные страницы удалили (пресс-служба компании)

Отмечается, что более 290 тыс. пользователей были подписаны, по крайней мере, на одну из этих страниц, наиболее ранняя из которых была создана в марте 2017 года. Последняя была создана в мае 2018 года. На страницы в Instagram не был подписан никто.

Со страниц была опубликована реклама на 11 тысяч долларов США. На данный момент точно не определили, кто стоит за всеми выявленными страницами.

Напомним, 4 апреля крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей ее стран-соседей, в частности Украины. 

Заблокированные страницы работали в рамках петербургской организации IRA, которую еще называют "фабрикой троллей" и обвиняют в создании сети фейковых страниц для создания таргетированной рекламы и осуществления влияния на выборы в США и Европе.

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Теги:  Facebook,  блокировка,  фейк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС