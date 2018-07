Facebook обнаружил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США

Компания определила десятки аккаунтов и страниц, которые могли использоваться с этой целью

Американская компания Facebook сегодня, 31 июля, объявила о выявлении скоординированных попыток повлиять через платформу социальной сети на предстоящие выборы в США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Две недели назад эксперты компании установили, что такую деятельность вели с восьми страниц и 17 профилей в соцсети Facebook, а также семи аккаунтов в Instagram. Их удалили сегодня утром после завершения предварительного расследования. Об этом компания уведомила правоохранительные органы США.

Выявленные страницы удалили (пресс-служба компании)

Отмечается, что более 290 тыс. пользователей были подписаны, по крайней мере, на одну из этих страниц, наиболее ранняя из которых была создана в марте 2017 года. Последняя была создана в мае 2018 года. На страницы в Instagram не был подписан никто.

Со страниц была опубликована реклама на 11 тысяч долларов США. На данный момент точно не определили, кто стоит за всеми выявленными страницами.

