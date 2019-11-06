Власти США назвали страны, которые могут вмешаться в президентские выборы в 2020

Представители американских силовых ведомств обнародовали список стран, которые, по их мнению, могут вмешаться в президентские выборы в 2020 году и являются недружественными для США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, размещенное на сайте Пентагона.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп жаловался экс-спецпредставителю Госдепа США Курту Волкеру на возможное вмешательство в американские выборы в 2016 году со стороны Украины.

Также РБК-Украина писало, что руководитель предвыборного штаба Трампа на выборах Пол Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США. Он утверждал, что в американские выборы в 2016 году вмешивалась Украина, а не Россия.