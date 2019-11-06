Влада США назвала країни, які можуть втрутитися в президентські вибори в 2020

Представники американських силових відомств оприлюднили список країн, які, на їхню думку, можуть втрутитися в президентські вибори в 2020 році і є недружніми для США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву, розміщене на сайті Пентагону.

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп скаржився екс-спецпредставникові Держдепу США Курту Волкеру на можливе втручання в американські вибори в 2016 році з боку України.

Також РБК-Україна писало, що керівник передвиборного штабу Трампа на виборах Пол Манафорт просував ідею втручання України у вибори США. Він стверджував, що американські вибори в 2016 році втручалася Україна, а не Росія.