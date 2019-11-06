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Власти США назвали страны, которые могут вмешаться в президентские выборы в 2020

Новости » В мире     06.11.2019 - 16:48
Власти США назвали страны, которые могут вмешаться в президентские выборы в 2020
Иллюстративное фото (wptv.com)

В США заявили, что действия этих стран могут быть угрозой для американской демократии

Представители американских силовых ведомств обнародовали список стран, которые, по их мнению, могут вмешаться в президентские выборы в 2020 году и являются недружественными для США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, размещенное на сайте Пентагона.

Власти США считают, что эти страны хотят подорвать американские демократические институты, повлиять на общественные настроения и политику правительства.

"Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования или влиять на восприятие избирателей. Злоумышленники могут попытаться достичь своих целей с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, руководство операциями по дезинформации или проведение разрушительных кибератак на государственную и местную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время у властей нет никаких доказательств нарушений избирательного процесса, которые позволили бы вышеупомянутым странам повлиять на голосование, но они продолжат "внимательно следить за любыми угрозами выборам в США".

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп жаловался экс-спецпредставителю Госдепа США Курту Волкеру на возможное вмешательство в американские выборы в 2016 году со стороны Украины.

Также РБК-Украина писало, что руководитель предвыборного штаба Трампа на выборах Пол Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США. Он утверждал, что в американские выборы в 2016 году вмешивалась Украина, а не Россия.

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