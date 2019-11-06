Влада США назвала країни, які можуть втрутитися в президентські вибори в 2020

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У США заявили, що дії цих країн можуть бути загрозою для американської демократії

Представники американських силових відомств оприлюднили список країн, які, на їхню думку, можуть втрутитися в президентські вибори в 2020 році і є недружніми для США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву, розміщене на сайті Пентагону.

Представники влади США вважають, що ці країни хочуть підірвати американські демократичні інститути, вплинути на суспільні настрої і політику уряду.

" Росія, Китай, Іран та інші іноземні зловмисники будуть прагнути втручатися в процес голосування або впливати на сприйняття виборців. Зловмисники можуть спробувати досягти своїх цілей за допомогою різних засобів, включаючи кампанії в соціальних мережах, керівництво операціями по дезінформації або проведення руйнівних кібератак на державну і місцеву інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в даний час у влади немає жодних доказів порушень виборчого процесу, які дозволили б вищезгаданим країнам вплинути на голосування, але вони продовжать уважно стежити за будь-якими загрозами виборів в США".

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп скаржився екс-спецпредставникові Держдепу США Курту Волкеру на можливе втручання в американські вибори в 2016 році з боку України.

Також РБК-Україна писало, що керівник передвиборного штабу Трампа на виборах Пол Манафорт просував ідею втручання України у вибори США. Він стверджував, що американські вибори в 2016 році втручалася Україна, а не Росія.