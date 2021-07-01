Власти Швейцарии рекомендовали непривитым фанатам не ездить в Россию на матч Евро-2020

Власти Швейцарии рекомендовали невакцинированным от коронавируса болельщикам национальной сборной отказаться от поездки в Санкт-Петербург (РФ) на четверть финальный матч Евро-2020 из-за "взрывного распространения в России штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Швейцарии Алена Берсе, передает телеканал RTS .

"Вариант коронавируса "Дельта" имеет там взрывное распространение. Тем, кто не вакцинировался, я рекомендую не ехать туда (в Санкт-Петербург)", - сказал министр.

Он уточнил, что вакцинированным фанатам можно поехать на матч, но риски заражения коронавирусом все равно остаются. "Нужно быть внимательными", - добавил Берсе.