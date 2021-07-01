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Влада Швейцарії рекомендувала нещепленим фанатам не їздити в Росію на матч Євро-2020

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Швейцарії рекомендувала невакцинованим від коронавірусу вболівальникам національної збірної відмовитися від поїздки в Санкт-Петербург (РФ) на чверть фінальний матч Євро-2020 через "вибухове поширення в Росії штаму "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Швейцарії Альона Берсе, передає телеканал RTS.

"Варіант коронавірусу "Дельта" має там вибухове поширення. Тим, хто не вакцинувався, я рекомендую не їхати туди (в Санкт-Петербург)", - сказав міністр.

Він уточнив, що вакцинованим фанатам можна поїхати на матч, але ризики зараження коронавірусом все одно залишаються. "Потрібно бути уважними", - додав Берсе.

Нагадаємо, 2 липня в Санкт-Петерубрзі пройде ¼ фіналу Євро-2020. У боротьбі за вихід до півфіналу зійдуться збірні Швейцарії та Іспанії.

Відзначимо, останні тижні в Росії спостерігається різке зростання нових хворих коронавірусом. 1 липня в країні зареєстровано черговий максимум тих, хто заразився за добу-понад 23 тисячі. Також зросла кількість летальних випадків. За останні 24 години в РФ померли 672 людини - це максимальне добове значення з початку пандемії.

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