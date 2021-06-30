Украина - Англия и другие пары четвертьфинала Евро-2020: где и когда пройдут матчи
Фото: Украина пробилась в четвертьфинал Евро, где сыграет с Англией (ueaf.com)
Сегодня завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Последним матчем этой стадии был поединок Украина-Швеция, где украинцы на последних минутах овертайма вырвали победу и пробились в четвертьфинал.
Подробнее о четвертьфинальных парах - в материале РБК-Украина.
Стадия 1/4 финала Евро-2020 пройдет 2-3 июля. В каждый из дней будут проводиться по два матча:
2 июля:
- Швейцария - Испания (19:00, Санкт-Петербург)
- Бельгия - Италия (22:00, Мюнхен)
3 июля:
- Чехия - Дания (19:00, Баку)
- Англия - УКРАИНА (22:00, Рим)
В полуфинале встретятся победители следующих пар:
- Бельгия/Италия - Швейцария/Испания (6 июля, 22:00, Лондон)
- Англия/УКРАИНА - Чехия/Дания (7 июля, 22:00, Лондон)
Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля в Лондоне. Старт поединка запланирован на 22:00 по Киеву.
Напомним, также в сегодняшний игровой день состоялся еще один поединок 1/8 финала Евро, в котором Англия переиграла Германию 2:0.