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Украина - Англия и другие пары четвертьфинала Евро-2020: где и когда пройдут матчи

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Среда 30 июня 2021 00:42
Украина - Англия и другие пары четвертьфинала Евро-2020: где и когда пройдут матчи Фото: Украина пробилась в четвертьфинал Евро, где сыграет с Англией (ueaf.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Последним матчем этой стадии был поединок Украина-Швеция, где украинцы на последних минутах овертайма вырвали победу и пробились в четвертьфинал.

Подробнее о четвертьфинальных парах - в материале РБК-Украина.

Стадия 1/4 финала Евро-2020 пройдет 2-3 июля. В каждый из дней будут проводиться по два матча:

2 июля:

  • Швейцария - Испания (19:00, Санкт-Петербург)
  • Бельгия - Италия (22:00, Мюнхен)

3 июля:

  • Чехия - Дания (19:00, Баку)
  • Англия - УКРАИНА (22:00, Рим)

В полуфинале встретятся победители следующих пар:

  • Бельгия/Италия - Швейцария/Испания (6 июля, 22:00, Лондон)
  • Англия/УКРАИНА - Чехия/Дания (7 июля, 22:00, Лондон)

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля в Лондоне. Старт поединка запланирован на 22:00 по Киеву.

Напомним, также в сегодняшний игровой день состоялся еще один поединок 1/8 финала Евро, в котором Англия переиграла Германию 2:0.

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