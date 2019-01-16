Власти Рупольдинга разрешили проведение соревнований по биатлону

Фото: старт соревнований в Рупольдинге перенесли из-за сильного снегопада (biathlonworld.com)

Пятый этап Кубка мира стартует на день позже

Местные власти дали разрешение на проведение пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Об этом в Twitter сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).

"Хорошие новости: власти района Траунштайн дали зеленый свет соревнованиям в Рупольдинге", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, пятый этап соревнований стартует 17 января, а не 16, как было запланировано.

Good news:



District authorities of Traunstein have given green lights for the competitions in the Chiemgau Arena in Ruhpolding. #RUH19



Here is the confirmed competition schedule for this week pic.twitter.com/sGNCUIRYhW — IBU (@biathlonworld) January 16, 2019

В первый день пройдут спринтерские гонки, мужская начнется в 12:00 по киевскому времени, женская - в 15:45.

Further information on the rescheduling of the men's sprint in #RUH19:https://t.co/SOPO1bJqLJ — IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2019

Напомним, ранее сообщалось, мужской спринт, которым должен был стартовать этап, из-за сильных снегопадов перенесен неопределенное время. Кроме того, накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа в Рупольдинге.