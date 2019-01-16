Власти Рупольдинга разрешили проведение соревнований по биатлону

Пятый этап Кубка мира стартует на день позже
Местные власти дали разрешение на проведение пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Об этом в Twitter сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).
"Хорошие новости: власти района Траунштайн дали зеленый свет соревнованиям в Рупольдинге", - говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, пятый этап соревнований стартует 17 января, а не 16, как было запланировано.
Good news:— IBU (@biathlonworld) January 16, 2019
District authorities of Traunstein have given green lights for the competitions in the Chiemgau Arena in Ruhpolding. #RUH19
Here is the confirmed competition schedule for this week pic.twitter.com/sGNCUIRYhW
В первый день пройдут спринтерские гонки, мужская начнется в 12:00 по киевскому времени, женская - в 15:45.
Further information on the rescheduling of the men's sprint in #RUH19:https://t.co/SOPO1bJqLJ— IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2019
Напомним, ранее сообщалось, мужской спринт, которым должен был стартовать этап, из-за сильных снегопадов перенесен неопределенное время. Кроме того, накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа в Рупольдинге.