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Определился состав сборной Украины по биатлону на Кубок мира в Рупольдинге

Новости » Спорт    15.01.2019 - 11:47
Определился состав сборной Украины по биатлону на Кубок мира в Рупольдинге
Фото: мужская и женская сборные Украины по биатлону (biathlon.com.ua)

В женской команде произошло единственное изменение

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира, который 16 января должен стартовать в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается в Facebook UA:Биатлон.

Состав мужской команды остался неизменным: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

В женской сборной состоялась одно изменение. Юлия Журавок возвращается на Кубок IBU и на втором немецком этапе не стартует. Поэтому в распоряжении Андрея Прокунина пять биатлонисток: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина.

 

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Опубліковано UA:БІАТЛОН Понеділок, 14 січня 2019 р.

Этап в Рупольдинге был запланирован на 16-20 января, но мужской спринт, которым должен был стартовать этап, из-за сильных снегопадов перенесен неопределенное время. Кроме того, накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа в Рупольдинге.

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