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Влада Рупольдингу дозволила проведення змагань з біатлону

Новини » Спорт    16.01.2019 - 13:33
Влада Рупольдингу дозволила проведення змагань з біатлону
Фото: старт змагань у Рупольдингу перенесли через сильний снігопад (biathlonworld.com)

П'ятий етап Кубка світу стартує на день пізніше

Місцева влада дала дозвіл на проведення п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу. Про це в Twitter повідомляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

"Хороші новини: влада району Траунштайн дали зелене світло змагань в Рупольдингу", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Таким чином, п'ятий етап змагань стартує 17 січня, а не 16, як було заплановано.

У перший день пройдуть спринтерські гонки, чоловіча розпочнеться о 12:00 за київським часом, жіноча - о 15:45.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловічий спринт, яким повинен був стартувати етап, через сильні снігопади перенесений невизначений час. Крім того, напередодні було прийнято рішення скасувати церемонію відкриття етапу в Рупольдингу.

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