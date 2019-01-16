Влада Рупольдингу дозволила проведення змагань з біатлону

Фото: старт змагань у Рупольдингу перенесли через сильний снігопад (biathlonworld.com)

П'ятий етап Кубка світу стартує на день пізніше

Місцева влада дала дозвіл на проведення п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу. Про це в Twitter повідомляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

"Хороші новини: влада району Траунштайн дали зелене світло змагань в Рупольдингу", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Таким чином, п'ятий етап змагань стартує 17 січня, а не 16, як було заплановано.

Good news:



District authorities of Traunstein have given green lights for the competitions in the Chiemgau Arena in Ruhpolding. #RUH19



Here is the confirmed competition schedule for this week pic.twitter.com/sGNCUIRYhW — IBU (@biathlonworld) January 16, 2019

У перший день пройдуть спринтерські гонки, чоловіча розпочнеться о 12:00 за київським часом, жіноча - о 15:45.

Further information on the rescheduling of the men's sprint in #RUH19:https://t.co/SOPO1bJqLJ — IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловічий спринт, яким повинен був стартувати етап, через сильні снігопади перенесений невизначений час. Крім того, напередодні було прийнято рішення скасувати церемонію відкриття етапу в Рупольдингу.