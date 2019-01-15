Мужской спринт в немецком Рупольдинге отменен из-за непогоды

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Новая дата и время проведения станут известны позже

Мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, запланированный на среду 16 января, перенесен из-за сильных снегопадов. Об этом сообщается в Twitter Международного союза биатлонистов (IBU).

"Поскольку местные власти решили не отменять чрезвычайное положение в округе Траунштейн, мужское соревнование по спринту на 10 км в Рупольдинге не состоится в среду", - говорится в сообщении.

Since the local authorities have decided not to lift the state of emergency in the county of Traunstein the men’s 10 km sprint competition in Ruhpolding cannot take place on Wednesday.



More updates to come! — IBU (@biathlonworld) January 15, 2019

Накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа в Рупольдинге.

Мужская спринтерская гонка может быть перенесена на 17 января, когда должен пройти женский спринт, но окончательное решение еще не принято.

В программе этапа в Рупольдинге помимо спринтов запланированы эстафеты и масс-старты.

Напомним, первая мужская индивидуальная гонка нового сезона Кубка мира была перенесена из-за погодных условий.