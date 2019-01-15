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Мужской спринт в немецком Рупольдинге отменен из-за непогоды

Новости » Спорт    15.01.2019 - 10:30
Мужской спринт в немецком Рупольдинге отменен из-за непогоды
Фото: иллюстрированное изображения (biathlonworld.com)

Новая дата и время проведения станут известны позже

Мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, запланированный на среду 16 января, перенесен из-за сильных снегопадов. Об этом сообщается в Twitter Международного союза биатлонистов (IBU).

"Поскольку местные власти решили не отменять чрезвычайное положение в округе Траунштейн, мужское соревнование по спринту на 10 км в Рупольдинге не состоится в среду", - говорится в сообщении.

Накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа в Рупольдинге.

Мужская спринтерская гонка может быть перенесена на 17 января, когда должен пройти женский спринт, но окончательное решение еще не принято.

В программе этапа в Рупольдинге помимо спринтов запланированы эстафеты и масс-старты.

Напомним, первая мужская индивидуальная гонка нового сезона Кубка мира была перенесена из-за погодных условий.

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