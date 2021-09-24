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Власти острова Ла Пальма эвакуируют еще три города из-за усиления активности вулкана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти острова Ла Пальма решили эвакуировать жителей еще трех городов из-за возросшей активности извержения вулкана Кумбре Вьеха. По данным экстренных служб, лава уже распространилась на 240 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provincia.

Как передает издание, в последнее время усилилась взрывная активность вулкана и власти приняли решение эвакуировать население городов Таджуйи, Таканде де Абахо и Таканде де Арриба. В общей сложности из опасных районов планируется вывезти 1,3 тысячи человек. Ранее около 6 тысяч жителей покинули свои дома из-за извержения.

В министерстве внутренней безопасности отметили, что площадь распространения лавы достигла 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Извержение на острове Ла Пальма началось 19 сентября. По данным местных властей вулкан продолжает оставаться нестабильным.

Отметим, власти Испании 28 сентября объявят остров Ла Пальма зоной катастрофического бедствия и готовят специальный план по восстановлению пострадавших территорий.

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