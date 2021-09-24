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Влада острова Ла Пальма евакуює ще три міста через посилення активності вулкана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада острова Ла Пальма вирішила евакуювати жителів ще трьох міст через збільшену активність виверження вулкана Кумбре Вьеха. За даними екстрених служб, лава вже поширилася на 240 гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Provincia.

Як передає видання, останнім часом посилилася Вибухова активність вулкана і влада прийняла рішення евакуювати населення міст Таджуйї, Таканде де Абахо і таканде де Арріба. В цілому з небезпечних районів планується вивезти 1,3 тисячі осіб. Раніше близько 6 тисяч жителів покинули свої будинки через виверження.

У Міністерстві внутрішньої безпеки зазначили, що площа поширення лави досягла 240 гектарів. Зруйновано близько 400 будинків.

Виверження на острові Ла Пальма почалося 19 вересня. За даними місцевої влади вулкан продовжує залишатися нестабільним.

Зазначимо, влада Іспанії 28 вересня оголосять острів Ла Пальма зоною катастрофічного лиха і готують спеціальний план з відновлення постраждалих територій.

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