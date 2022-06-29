Утренний ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: видео последствий
В результате ракетного удара по Николаеву утром в среду, 29 июня, был полностью разрушен подъезд в жилой многоэтажке. В этом подъезде нет пролетов с 3 по 5 этаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-N".
Известно, что ракетный удар был нанесен около 6 утра. Бетонные осколки разлетелись на десятки метров вокруг.
По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара были разрушены с 3 по 5 этаж. Также разрушены около 10 частных гаражей.
Спасатели с помощью автолестницы эвакуировали жителей. Разведка с помощью дрона показала, что под завалами есть живые люди.
"По состоянию на 08:30 при разборе завалов в пятиэтажном жилом доме спасен 1 человек", - добавляют спасатели.
Обновлено в 11.44. По данным главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой, количество погибших под завалами возросло до 4 человек.
Как сообщалось, число погибших из-за ракетного удара по многоэтажке в Николаеве 29 июня возросло до трех. Раненых уже пять.
Изначально сообщалось про двух погибших и трех раненых.
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