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Влада Миколаївської області заявляє про зростання рівня небезпеки в регіоні: причина

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Миколаїв, Середа 29 червня 2022 15:07
Влада Миколаївської області заявляє про зростання рівня небезпеки в регіоні: причина Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На сьогодні в Миколаївській області ситуація небезпечніша, ніж три тижні тому. Російські війська обстрілюють регіон в рази частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час брифінг.

"Сьогодні в Миколаєві, в громадах області ситуація ще небезпечніша, ніж три тижні тому, нас обстрілюють щодня в рази більше. Тільки вчора по нас випустили 11 ракет, сьогодні 8. Попадання сталися в житлові будинки, стадіон, ринок, гаражний кооператив, інфраструктурні об'єкти", - сказав Кім.

Він нагадав, що вчора через пряме попадання ракети в житловий будинок в Очакові троє людей загинули, в тому числі дитина. Крім того, сьогодні ракета потрапила в багатоповерхівку в житловому районі міста Миколаєва. Там чотири жертви і п'ятеро поранених.

"На мій погляд, вони стріляють, щоб залякати місцеве населення і деморалізувати наших військових. Ми не можемо передбачити, куди стрілятимуть окупанти, бо вони не дотримуються ніяких норм ведення війни, тому в Миколаєві зараз небезпечно", - заявив глава місцевої ОВВА.

Кім також розповів, що в місті йде постійна міграція людей - одні виїжджають, інші повертаються. Зараз в Миколаєві знаходиться приблизно 200-230 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що повертатися в Миколаїв через ворожі обстріли поки небезпечно. Влада навпаки рекомендує жителям залишати місто.

Як відомо, Миколаїв залишається одним з регіонів, які окупанти обстрілюють щодня. Більшість російських ракет прилітають туди або з Чорного моря, або з окупованого Херсона.

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