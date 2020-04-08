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Власти Николаева объяснили отсутствие зараженных COVID-19

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 22:06
Власти Николаева объяснили отсутствие зараженных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Николаеве провели 73 теста, все показали отрицательный результат

Городской глава Николаева Александр Сенкевич не считает, что отсутствие подтвержденных случаев коронавируса в области является феноменом. Об этом он заявил в эфире "ТСН".

По его словам, власти придерживаются всех инструкций на государственном уровне, и что в городе регулярно проводят тестирование пациентов с подозрением на COVID-19, однако все они были отрицательными.

"Жители Николаева, пожалуй, заболеют последними в Украине. Вирусом переболеет много людей: кто-то перенесет на ногах, кто-то - в интенсивной терапии. Было 73 подозрения. Два человека не согласились пройти тесты. Все показали отрицательные результаты", - рассказал Сенкевич.

Чиновник отметил, что за время карантина уменьшилось количество больных с пневмониями, хотя смертность в городе соответствует сезону.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что изучат феномен Николаевской области, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса. При этом в Минздраве не исключили, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.

Отметим, в Украине по последним данным Минздрава было подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусом, 35 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 206 новых случаев. При этом единственным регионом в стране, где не был выявлен COVID-19, остается Николаевская область.

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