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Влада Миколаєва пояснила відсутність заражених COVID-19

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 22:06
Влада Миколаєва пояснила відсутність заражених COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Миколаєві провели 73 тіста, всі показали негативний результат

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич не вважає, що відсутність підтверджених випадків коронавіруса в області є феноменом. Про це він заявив в ефірі "ТСН".

За його словами, влада дотримуються всіх інструкцій на державному рівні, і що в місті регулярно проводять тестування пацієнтів з підозрою на COVID-19, однак всі вони були негативними.

"Жителі Миколаєва, мабуть, захворіють останніми в Україні. Вірусом перехворіє багато людей: хтось перенесе на ногах, хтось- в інтенсивній терапії. Було 73 підозри. Дві людини не погодилися пройти тести. Всі показали негативні результати", - розповів Сенкевич.

Чиновник зазначив, що за час карантину зменшилася кількість хворих з пневмоніями, хоча смертність в місті відповідає сезону.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вивчать феномен Миколаївської області, де досі не зафіксовано жодного випадку коронавіруса. При цьому в Моз не виключили, що в Миколаївській області можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавіруса.

Відзначимо, в Україні за останніми даними Моз було підтверджено 1668 випадків зараження коронавірусом, 35 пацієнтів одужали. Таким чином, за добу було зафіксовано 206 нових випадків. При цьому єдиним регіоном у країні, де не було виявлено COVID-19, залишається Миколаївська область.

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