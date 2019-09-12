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Власти Москвы в шестой раз отказали в проведении акции оппозиции

Новости » Общество    12.09.2019 - 05:16
Власти Москвы в шестой раз отказали в проведении акции оппозиции
Фото: акция протеста в Москве (twitter.com/novaya_gazeta/)

Акции были запланированы на 21 и 22 сентября

Власти Москвы (РФ) не согласовали заявки на проведение митинга и шествия в поддержку политзаключенных и против полицейского насилия, планировавшихся оппозицией 21 и 22 сентября на проспекте академика Сахарова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отказ в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы увязали с проведением "большого количества массовых акций" в указанном месте. При этом митинги и шествие предложили перенести на улицы Перерву и Люблинскую в Марьино.

Отмечается, что это "уже шестой незаконный отказ мэрии" после разрешенного митинга на проспекте Сахарова 10 августа.

Ранее сообщалось, что в Москве (РФ) внедряют технологию распознавания лиц на массовых мероприятиях. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал технику для массовых мероприятий за 260 млн рублей.

Напомним, московские акции протеста за допуск независимых кандидатов к местным выборам начались в середине июля. Митинги сопровождались массовыми задержаниями, в какой-то момент число задержанных достигало почти полутора тысяч человек.

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