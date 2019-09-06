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В России внедрят технологию распознавания лиц на массовых мероприятиях

Новости » Общество    06.09.2019 - 05:48
В России внедрят технологию распознавания лиц на массовых мероприятиях
Фото: акции в Москве (twitter.com/dw_russian)

Систему видеонаблюдения планируют дополнить технологией распознавания лиц

В Москве (РФ) внедряют технологию распознавания лиц на массовых мероприятиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал технику для массовых мероприятий за 260 млн рублей. Видеонаблюдение на массовых мероприятиях в российской столице планируется сделать систематическим, пока же его организовывают только в особых случаях - вроде Дня города или Дня победы. Затем систему видеонаблюдения планируется дополнить технологией распознавания лиц.

Сейчас видеонаблюдение в Москве организовано хаотично и не всегда транслируется в режиме реального времени. Сообщается, чтобы внедрить технологию распознавания лиц, необходимо устанавливать больше камер.

Адвокат "Агоры" Станислав Селезнев отмечает, что осуществление правосудия и законодательство об обороне, безопасности и противодействии терроризму допускают исключения из закона, запрещающего анализировать фотографию человека без его согласия.

В российском МВД считают, что распознавание лиц позволит эффективнее опознавать правонарушителей.

Напомним, московские акции протеста за допуск независимых кандидатов к местным выборам начались в середине июля. Митинги сопровождались массовыми задержаниями, в какой-то момент число задержанных достигало почти полутора тысяч человек.

РБК-Украина сообщало, что Тверской суд Москвы приговорил участников акции протестов 27 июля к 2 и 3 годам лишения свободы.

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