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Влада Москви вшосте відмовила у проведенні акції опозиції

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 05:16
Влада Москви вшосте відмовила у проведенні акції опозиції
Фото: акція протесту в Москві (twitter.com/novaya_gazeta/)

Акції були заплановані на 21 і 22 вересня

Влада Москви (РФ) не погодили заявки на проведення мітингу і ходи на підтримку політв'язнів та проти поліцейського насильства, запланованих опозицією 21 і 22 вересня на проспекті академіка Сахарова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відмову у департаменті регіональної безпеки і протидії корупції Москви пов'язали з проведенням "великої кількості масових акцій" в зазначеному місці. При цьому мітинги і ходу запропонували перенести на вулиці Перерву і Люблінську в Мар'їно.

Наголошується, що це "вже шоста незаконна відмова мерії" після дозволеного мітингу на проспекті Сахарова 10 серпня.

Раніше повідомлялося, що в Москві (РФ) впроваджують технологію розпізнавання осіб на масових заходах. Департамент інформаційних технологій (ДІТ) Москви замовив техніку для масових заходів за 260 млн рублів.

Нагадаємо, московські акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів почалися в середині липня. Мітинги супроводжувались масовими затриманнями, в якийсь момент кількість затриманих досягало майже півтори тисячі чоловік.

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