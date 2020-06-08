Власти Львова просят правительство ослабить карантин

Городской глава Львова Андрей Садовый просил Кабинет министров разрешить ослабить карантин в городе, несмотря на рекомендации Министерства здравоохранения. Власти хотят возобновить работу областных маршрутов, фитнес-центров и спортивных учреждений.

Об этом Садовый написал в Facebook.

"На выходных имели совместное совещание с Премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу Правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных учреждений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевезок.

Почти 150 тысяч людей ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город.

Также я считаю, что мы можем возобновить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже наработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье", - заявил мэр Львова.

Напомним, согласно данным Минздрава по состоянию на 7 июня, Львовская область не готова к ослаблению карантина из-за большого числа новых заражений коронавирусом за последние 7 дней.

Ранее из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут просмотреть 12 июня.