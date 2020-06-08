Влада Львова просить уряд послабити карантин

Міський голова Львова Андрій Садовий просив Кабінет міністрів дозволити послабити карантин у місті, наперекір рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я. Влада хоче відновити роботу обласних маршрутів, фітнес-центрів і спортивних установ.

Про це Садовий написав у Facebook.

"На вихідних мали спільну нараду з Прем'єр-міністром. Разом з Максимом Козицьким переконували главу Уряду дати дозвіл обласної комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних установ. Також необхідно відновити роботу всіх обласних маршрутів в режимі спецперевезень.

Майже 150 тисяч людей щодня приїжджають до Львова з навколишніх міст і сіл. Вже третій місяць вони змушені шукати альтернативні (часто незаконні та небезпечні) способи, щоб потрапити в місто.

Також я вважаю, що ми можемо відновити роботу фітнес-центрів. Це атрибут здорового способу життя. Ми вже напрацювали протоколи для їх роботи в умовах карантину. Люди мають право на фізичну активність і здоров'я", - заявив мер Львова.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ станом на 7 червня, Львівська область не готова до ослаблення карантину через велике число нових заражень коронавірусом за останні 7 днів.

Раніше через високу захворюваність на коронавірус Львівська область в черговий раз продовжила карантин, обмеження можуть переглянути 12 червня.