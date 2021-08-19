Власти Кубы узаконили строгий контроль за людьми в соцсетях

Власти Кубы ужесточили контроль за использованием социальных сетей. Появился новый закон, который запрещает кубинцам публиковать публикации на определенные темы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В законе сказано, что люди, которые пытались "подорвать конституционный строй", будут считаться кибертеррористами.

Власти Кубы издали новый Указ №35, запрещающий публикации в соцсетях, которые могут нанести ущерб "престижу страны". Также закон

Напомним, что в результате протестов на Кубе пропали без вести более 500 человек. Власти арестовывали даже подростков, которые решили противостоять правительству.

Ранее сообщалось, что на Кубе отключили интернет во время протестов. Это осудили в США и других странах.