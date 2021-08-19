Влада Куби узаконила суворий контроль за людьми в соцмережах

Влада Куба посилила контроль за використанням соціальних мереж. З'явився новий закон, що забороняє кубинцям публікувати публікації на певні теми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Влада Куби видала новий Указ № 35, що забороняє публікації в соцмережах, які можуть завдати шкоди "престижу країни". Також закон
У законі сказано, що люди, які намагалися "підірвати конституційний лад", будуть вважатися кібертерористами.
Нагадаємо, що в результаті протестів на Кубі зникли безвісти понад 500 осіб. Влада арештовувала навіть підлітків, які вирішили протистояти уряду.
Раніше повідомлялося, що на Кубі відключили інтернет під час протестів. Це засудили в США та інших країнах.