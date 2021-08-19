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Влада Куби узаконила суворий контроль за людьми в соцмережах

Автор: Наталья Скороход

Влада Куба посилила контроль за використанням соціальних мереж. З'явився новий закон, що забороняє кубинцям публікувати публікації на певні теми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада Куби видала новий Указ № 35, що забороняє публікації в соцмережах, які можуть завдати шкоди "престижу країни". Також закон

У законі сказано, що люди, які намагалися "підірвати конституційний лад", будуть вважатися кібертерористами.

Нагадаємо, що в результаті протестів на Кубі зникли безвісти понад 500 осіб. Влада арештовувала навіть підлітків, які вирішили протистояти уряду.

Раніше повідомлялося, що на Кубі відключили інтернет під час протестів. Це засудили в США та інших країнах.

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Куба