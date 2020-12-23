"Власти" Крыма заявили о невозможности принимать воду из Украины

Крымские "власти" заявили, что полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу с Украины. Они хотят сами справиться с проблемами водоснабжения.

Об этом заявил "глава Государственного совета" Крыма Владимир Константинов, передает ТАСС.

По его словам, у них якобы есть план, как решить проблему.

"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины, - ред.) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - сообщил Константинов.

Напомним, Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. В Кабинете министров Украины отметили, если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что в Крыму достаточно собственных запасов пресной воды.

Отметим, украинские власти заявляют, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения.