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"Влада" Криму заявила про неможливість приймати воду з України

Автор: Анастасия Рокитна

Кримська "влада" заявила, що півострів технічно не готовий до можливого прийому води Північно-Кримським каналом з України. Вони хочуть самі впоратися з проблемами водопостачання.

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Про це заявив "голова Державної ради" Криму Володимир Константинов, передає ТАСС.

За його словами, у них нібито є план, як вирішити проблему.

"Якщо навіть припустити, що це (подача води з території України, - ред.) можливо, то ми не готові. Потрібно будувати знову нові водогони, нові станції прийому. Це колосальні кошти", - повідомив Константинов.

Нагадаємо, Україна відновить водопостачання Криму тільки після деокупації півострова. У Кабінеті міністрів України зазначили, якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду у цистернах під контролем гуманітарних місій.

Раніше президент Росії Володимир Путін визнав, що у Криму достатньо власних запасів прісної води.

Зазначимо, українська влада заявляє, що води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення.

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